In congedo dopo 38 anni di servizio nell' Arma

Advertising

MirkoCampana : @1intollerante Sono partito come abile di quarta, e già lì, non ho prestato giuramento, sono stato riformato dopo 1… - LivornoPress : Carabinieri: Ancella, nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella va in congedo dopo 38 anni di servizio - GhostRi00817922 : @notoandrea77 @filippo_rampa @1intollerante Da quel che ricordo il congedo illimitato provvisorio era valido fino a… - losservcom : All'età di 60 anni e dopo #38anni di onorato servizio -

Ultime Notizie dalla rete : congedo dopo

Livorno Press

... nel corso dei quali ha ricoperto molteplici incarichi e tutti di altissimo profilo, va in. Originario di Caivano, nell'hinterland napoletano, appena 22enne si è arruolato nell'Arma....... nel corso dei quali ha ricoperto molteplici incarichi e tutti di altissimo profilo, va in. Originario di Caivano, nell'hinterland napoletano, appena 22enne si è arruolato nell'Arma....... carabinieri in congedo tenente in congedo Giuseppe Ciriello e il presidente di Assoarma Tenente in congedo Domenico Viola. Dopo la messa in suffragio dell’eroe, officiata l'altro ieri, presso la ...dopo 38 anni di servizio nel corso dei quali ha ricoperto molteplici incarichi e tutti di altissimo profilo, va in congedo. Originario di Caivano, nel Napoletano, appena ventiduenne si è ...