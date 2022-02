Il Milan non si ferma più: superata la Sampdoria, Leao fa sognare i tifosi (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Milan risponde al pareggio di Napoli e Inter e porta a casa la vittoria contro la Sampdoria: a San Siro decide la rete del solito Leao Dopo il pareggio di Napoli e Inter, l’occasione era troppo ghiotta. E non approfittarne sarebbe stato un delitto. Il Milan non fallisce il sorpasso e completa la settimana perfetta, dopo i trionfi nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilrisponde al pareggio di Napoli e Inter e porta a casa la vittoria contro la: a San Siro decide la rete del solitoDopo il pareggio di Napoli e Inter, l’occasione era troppo ghiotta. E non approfittarne sarebbe stato un delitto. Ilnon fallisce il sorpasso e completa la settimana perfetta, dopo i trionfi nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

