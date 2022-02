Il grillo arriva in tavola: l’UE dà il via libera al commercio degli insetti (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il verme giallo e la locusta, ora anche il grillo arriva sulla tavola degli italiani. Lo ha deciso la Commissione europea affermando che l’insetto, disponibile congelato, essiccato o in polvere, è conforme a tutte le valutazioni e i criteri dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’Ente, dopo aver valutato e validato l’attendibilità e la sicurezza a tavola del grillo domestico, ne ha autorizzato la commercializzazione come ‘nuovo alimento’ nei paesi della UE. E così, l’ortottero diventa il terzo insetto che la Commissione autorizza, dopo aver approvato nel 2021 anche la locusta migratoria e la tarma della farina. Vi raccomandiamo... insetti? Gli ingredienti del futuro Il ... Leggi su diredonna (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il verme giallo e la locusta, ora anche ilsullaitaliani. Lo ha deciso la Commissione europea affermando che l’insetto, disponibile congelato, essiccato o in polvere, è conforme a tutte le valutazioni e i criteri dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’Ente, dopo aver valutato e validato l’attendibilità e la sicurezza adeldomestico, ne ha autorizzato la commercializzazione come ‘nuovo alimento’ nei paesi della UE. E così, l’ortottero diventa il terzo insetto che la Commissione autorizza, dopo aver approvato nel 2021 anche la locusta migratoria e la tarma della farina. Vi raccomandiamo...? Gli ingredienti del futuro Il ...

Advertising

marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @ALFO100897 @luigidimaio @Mov5Stelle @beppe_grillo Vabbè Di Maio soffre della sindrome di Lazzaro. Del resto movimento… - marilenagasbar1 : @ALFO100897 @luigidimaio @Mov5Stelle @beppe_grillo Vabbè Di Maio soffre della sindrome di Lazzaro. Del resto movime… - infoitinterno : Il grillo arriva in tavola: l’UE dà il via libera al commercio degli insetti - infoitinterno : Il grillo arriva in tavola: l’UE dà il via libera al commercio degli insetti - Harlan119 : RT @jacopo_iacoboni: Grillo arriva a roma. E chi è il primo del M5S con cui parla lungamente? Indovinate. Vi dico il nome di battesimo: Lui… -