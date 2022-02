Formazioni ufficiali Sassuolo Roma | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Formazioni ufficiali Sassuolo Roma, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè. All. Dionisi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Pellegrini, Vina; Afena-Gyan, Abraham. All. Mourinho