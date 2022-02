Formazioni ufficiali Brescia-Alessandria, Serie B 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Brescia-Alessandria, match valido per la 22esima giornata della Serie B 2021/2022. I padroni di casa sono in lotta per la promozione e vogliono conquistare i tre punti dopo il caos dell’esonero di Inzaghi, poi rientrato in gruppo. Obiettivi diversi per gli ospiti che vogliono uscire dalla zona playout. Appuntamento alle ore 15.30. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Brescia: in attesa Alessandria: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 22esima giornata della. I padroni di casa sono in lotta per la promozione e vogliono conquistare i tre punti dopo il caos dell’esonero di Inzaghi, poi rientrato in gruppo. Obiettivi diversi per gli ospiti che vogliono uscire dalla zona playout. Appuntamento alle ore 15.30. Queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS WOMEN-INTER, le formazioni ufficiali: in attacco spazio al tridente Bonansea-Hurtig-Cernoia - TuttoMercatoWeb : Hellas Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: Beto in panchina, 3-4-2-1 per Tudor - TuttoMercatoWeb : Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Blessin si affida a Destro, Colantuono a Djuric - PiacenzaPress : LIVE Piacenza-Pergolettese: le formazioni ufficiali. Davanti la coppia Cesarini-Rabbi -