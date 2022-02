Firenze, da Simone a Irina: 'Ma se cambi sesso non riesco a pagarti la pensione' (Di domenica 13 febbraio 2022) Fin da bambino Simone ha sentito di avere un 'psicosessualità prettamente femminile': si sentiva bambina, poi adolescente, poi ragazza, poi donna . Crescendo ha sentito di desiderava una identità di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Fin da bambinoha sentito di avere un 'psicosessualità prettamente femminile': si sentiva bambina, poi adolescente, poi ragazza, poi donna . Crescendo ha sentito di desiderava una identità di ...

simone_blaze : @DokH6197 Per loro non c'è memoria né pietà. E neanche per la Firenze tedesca rasa al suolo, città senza alcun obie… - qnazionale : Firenze, da Simone a Irina: “Ma se cambi sesso non riesco a pagarti la pensione” - qn_lanazione : Firenze, da Simone a Irina: “Ma se cambi sesso non riesco a pagarti la pensione” - Luce_news : Firenze, da Simone a Irina: “Ma se cambi sesso non riesco a pagarti la pensione” - SpoletoArt : RT @DueMondiNews: ??Due spoletini premiati a Firenze nel Salone dei Cinquecento: Luca Filipponi e Simone Fagioli ??#Spoleto #Firenze htt… -