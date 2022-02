È una stagione maledetta per Lazzari: finalmente titolare, s’è infortunato (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo tante panchine e parecchi malumori Manuel Lazzari è stato finalmente schierato titolare al posto di Hysaj da Maurizio Sarri nella partita di ieri, che ha visto la Lazio trionfare per 3-0 sul Bologna. Lazzari giocato una buonissima partita. Ironia della sorte però ha voluto che si infortunasse all’ottantacinquesimo, pochi minuti dopo aver effettuato l’assist vincente per la doppietta di Mattia Zaccagni. La prima diagnosi, un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra, non è così rassicurante: secondo quanto riporta il Corriere di Roma si tratta di un problema piuttosto serio che rischia di tenere l’esterno difensivo biancoceleste diverse settimane lontano dal campo. Una brutta tegola per Sarri che aveva finalmente deciso di puntare su di lui. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo tante panchine e parecchi malumori Manuelè statoschieratoal posto di Hysaj da Maurizio Sarri nella partita di ieri, che ha visto la Lazio trionfare per 3-0 sul Bologna.giocato una buonissima partita. Ironia della sorte però ha voluto che si infortunasse all’ottantacinquesimo, pochi minuti dopo aver effettuato l’assist vincente per la doppietta di Mattia Zaccagni. La prima diagnosi, un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra, non è così rassicurante: secondo quanto riporta il Corriere di Roma si tratta di un problema piuttosto serio che rischia di tenere l’esterno difensivo biancoceleste diverse settimane lontano dal campo. Una brutta tegola per Sarri che avevadeciso di puntare su di lui. L'articolo ilNapolista.

