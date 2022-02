Dionisi duro sul giocatore | “Dovrebbe ringraziarmi invece di arrabbiarsi”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 13 febbraio 2022) Intervenuto nel post partita del match contro la Roma, finito in parità, il tecnico del Sassuolo Alessioha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn. Tra le domande, l’ex difensore ha parlato senza mezzi termini anche della rabbia di Traorè dopo la sostituzione nel match di Coppa Italia contro la Juventus: “Lui miringraziare, piuttosto che, perché grazie al cambio a Torino ha tirato tutta la partita. Con i giovani serve sdrammatizzare, non è maturo e deve capire che per migliorare gli serve continuità. La sua gamba è corta rispetto ad altri che giocano in fascia, per cui se si spegne e si accende durante con la partita i giocatori con gamba non li riprende più. La continuità deve meritarsela però, e per i primi tre mesi non ha dimostrato di volerla così tanto“. LA PARTITA – “Ci siamo ...