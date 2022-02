DAY 9 – La giornata dei rimpianti: Wierer, De Aliprandini, Sighel. Non basta un Hofer commovente (Di domenica 13 febbraio 2022) Zero medaglie, diversi piazzamenti e tanti rimpianti. La seconda domenica delle Olimpiadi di Pechino 2022 non sorride alla delegazione azzurra che rimane ferma nel medagliere con undici medaglie conquistate frutto di due ori, cinque argenti e quattro bronzi. Una giornata con diverse occasioni mancate e qualche impresa che si stava trasformando in medaglia inaspettata. Andiamo a ripercorrere la giornata. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE Wierer, CHE PECCATO – Chiude al sesto posto l’inseguimento Dorothea Wierer. Una gara ben condotta quantomeno per i primi tre giri dove l’azzurra è stata in piena lotta per un’altra medaglia, poi due errori sanguinosi, soprattutto l’ultimo, hanno complicato le cose. Nell’ultimo poligono, un altro ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Zero medaglie, diversi piazzamenti e tanti. La seconda domenica delle Olimpiadi di Pechino 2022 non sorride alla delegazione azzurra che rimane ferma nel medagliere con undici medaglie conquistate frutto di due ori, cinque argenti e quattro bronzi. Unacon diverse occasioni mancate e qualche impresa che si stava trasformando in medaglia inaspettata. Andiamo a ripercorrere la. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE, CHE PECCATO – Chiude al sesto posto l’inseguimento Dorothea. Una gara ben condotta quantomeno per i primi tre giri dove l’azzurra è stata in piena lotta per un’altra medaglia, poi due errori sanguinosi, soprattutto l’ultimo, hanno complicato le cose. Nell’ultimo poligono, un altro ...

