Curling, Pechino 2022: la Svezia di Edin si salva al 10° end. Bene Gran Bretagna e Canada (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è appena conclusa la sesta sessione del torneo maschile di Curling a Pechino 2022, un turno in cui si sono disputati quattro incontri, tra cui quello tra Italia e Russia, terminato con la sconfitta degli azzurri per 7-10. Nella partita più attesa del cartellone a cadere sono stati, ancora, i Campioni Olimpici in carica, gli Stati Uniti, i quali si sono inchinati al cospetto del Canada con il risultato di 10-5 in una partita inaugurata nel migliore dei modi proprio dai canadesi, bravi a indirizzare le sorti dell’incontro mettendo a referto ben quattro punti nel secondo end. Vittoria anche per la capolista Svezia, ancora imbattuta. Oggi, tuttavia, Niklas Edin ha sudato le proverbiali sette camice per sconfiggere in rimonta 6-4 la Norvegia, grazie ad una mano rubata da due punti ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è appena conclusa la sesta sessione del torneo maschile di, un turno in cui si sono disputati quattro incontri, tra cui quello tra Italia e Russia, terminato con la sconfitta degli azzurri per 7-10. Nella partita più attesa del cartellone a cadere sono stati, ancora, i Campioni Olimpici in carica, gli Stati Uniti, i quali si sono inchinati al cospetto delcon il risultato di 10-5 in una partita inaugurata nel migliore dei modi proprio dai canadesi, bravi a indirizzare le sorti dell’incontro mettendo a referto ben quattro punti nel secondo end. Vittoria anche per la capolista, ancora imbattuta. Oggi, tuttavia, Niklasha sudato le proverbiali sette camice per sconfiggere in rimonta 6-4 la Norvegia, grazie ad una mano rubata da due punti ...

Advertising

Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 13 febbraio in DIRETTA: Curling obbligato a vincere. L’Italia punta su Wierer… - RaiSport : #Pechino2022. Quarta sconfitta consecutiva per gli azzurri del #Curling Vince il Comitato olimpico russo per 10-7.… -