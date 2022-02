Curling, l’Italia inserisce Mattia Giovanella e vince! Mosaner: “Un cambio che ci voleva” (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo quattro sconfitte è arrivata finalmente la prima vittoria per la Nazionale italiana nel torneo di Curling delle Olimpiadi di Pechino 2022, con gli azzurri che si sono imposti 8-4 sulla Svizzera, esprimendo una buona prestazione e riaprendo le pur flebili speranze di passaggio del turno. Tra le mosse adottate c’è quella di un cambio nel quartetto, con Mattia Giovanella che ha sostituito Simone Gonin, fornendo un prezioso contributo nel successo contro la compagine elvetica. “Dopo quattro sconfitte serviva un cambiamento – ha detto Amos Mosaner, oro nel misto – dovevamo cercare di trovare qualcosa che potesse migliorare la nostra performance e ci siamo riusciti“. Curling, Joel Retornaz: “Questa è la vera Italia! Proveremo a vincerle tutte” Una vittoria importante, che però non ha ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo quattro sconfitte è arrivata finalmente la prima vittoria per la Nazionale italiana nel torneo didelle Olimpiadi di Pechino 2022, con gli azzurri che si sono imposti 8-4 sulla Svizzera, esprimendo una buona prestazione e riaprendo le pur flebili speranze di passaggio del turno. Tra le mosse adottate c’è quella di unnel quartetto, conche ha sostituito Simone Gonin, fornendo un prezioso contributo nel successo contro la compagine elvetica. “Dopo quattro sconfitte serviva un cambiamento – ha detto Amos, oro nel misto – dovevamo cercare di trovare qualcosa che potesse migliorare la nostra performance e ci siamo riusciti“., Joel Retornaz: “Questa è la vera Italia! Proveremo a vincerle tutte” Una vittoria importante, che però non ha ...

