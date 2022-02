Covid Marche | sono 2 153 i positivi di oggi In una settimana casi in calo del 34% | 6 i morti Il trend dei ricoveri

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, secondo uno studio coordinato dall'Università Politecnica delle Marche, i #cani addestrati riconoscono i… - CronacheMc : I DATI dell'Osservatorio epidemiologico - Nelle ultime 24 ore testati 6.010 tamponi nel percorso nuove diagnosi, po… - lanuovariviera : Covid, nelle Marche 2153 nuovi casi positivi. Nel Piceno sono 352. Deceduta una donna di Grottammare - Soninhaz72 : RT @GiulioMarini2: Il secondo medico arrestato per lo stesso motivo nella stessa città di Ascoli Piceno…a pensar male si fa peccato ma… htt… - infoitinterno : Covid, scendono i contagi in Emilia Romagna, Marche e Veneto - il Resto del Carlino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

...hanno determinato il passaggio in arancione per le(20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% di occupazione nelle aree mediche e l'incidenza settimanale oltre i 150 casi...ANCONA - Coronavirus , nellesono scesi del 34% in una settimana i casi positivi . Il dato emerge dal Bollettino di oggi, ... Trend giorno per giorno dei ricoveri19: Trend Trattamento ...L'acclamato relatore nelle piazze 'no paura day' a Cesena, si è pentito e immunizzato: "Tante cose non mi tornavano, ma poi ho capito". Covid, scendono i contagi in Emilia Romagna, Marche e Veneto ...1' di lettura Fano 13/02/2022 - Sono 2.153 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 6 i decessi. In un giorno nelle Marche sono stati testati 7.925 tamponi: 6.010 ...