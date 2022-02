Classifica Serie A | 25a giornata | tutti i risultati

(Di domenica 13 febbraio 2022)della 25^dellaA 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite.

...diA disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei padroni di casa al 76' con un calcio di punizione di Malinovsky risponde al 92' Danilo con un colpo di testa. Ini ...A: risultati e/ Gli anticipi del sabato Atalanta - Juventus 1 - 1 Sassuolo - Roma 2 - 2 Milan - Sampdoria 1 - 0 Empoli - Cagliari 1 - 1 Genoa - Salernitana 1 - 1 Verona - Udinese ...I Biancorossi ospitano tra le mura amiche un’agguerrita Mantova, distante soli 4 punti in classifica; parola d’ordine però ... facendo arrivare una serie infinita di palloni in area che portano ...Nella partita delle 20.45 finisce 1-1 tra Atalanta e Juventus, reti di Malinovsky e Danilo all’ultimo minuto. I bianconeri mantengono il quarto posto in classifica, anche se i bergamaschi hanno un ...