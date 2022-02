Chi è Gianluca Gori, alter ego di Drusilla Foer (Di domenica 13 febbraio 2022) Ironica nobildonna toscana, star del web e della tv, Drusilla Foer nasce come alter ego di Gianluca Gori. Nato nel 1967 a Firenze, Gori (chiamato Gigo dagli amici) ha 54 anni ed è alto 1,85.Attore e cantante, nel suo passato c’è anche la fotografia. Ha studiato all’Istituto d’Arte e ha cominciato la sua carriera all’inizio degli anni 2000 in rete, poi ha lavorato a teatro, in tv e al cinema. “Qualcuno mi definisce un’icona di stile, ma tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci”, si presenta così Drusilla nella propria biografia pubblicata sul suo sito. “La stampa adora definirmi una nobildonna – ma precisa – non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Ironica nobildonna toscana, star del web e della tv,nasce comeego di. Nato nel 1967 a Firenze,(chiamato Gigo dagli amici) ha 54 anni ed è alto 1,85.Attore e cantante, nel suo passato c’è anche la fotografia. Ha studiato all’Istituto d’Arte e ha cominciato la sua carriera all’inizio degli anni 2000 in rete, poi ha lavorato a teatro, in tv e al cinema. “Qualcuno mi definisce un’icona di stile, ma tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci”, si presenta cosìnella propria biografia pubblicata sul suo sito. “La stampa adora definirmi una nobildonna – ma precisa – non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende ...

