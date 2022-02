Beautiful anticipazioni 14 febbraio 2022 | la confessione di Thomas

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata didi lunedì 14è ormai fuori pericolo e sa bene che deve la vita ad Hope. Il giovane Forrester parlando nella camera dell’ospedale insieme a suo padre, rivela all’uomo che la la Logan è ancora molto importante per lui e che prova ancora un forte sentimento nei suoi confronti. Intanto Liam continua a discutere con Steffy del loro segreto e di come vorrebbe dire tutto ad Hope con la speranza che la Logan possa capire. La Forrester è certa che se lo Spencer decidesse di parlare, entrambe le loro vite finirebbero in un mare di guai. Finn probabilmente non capirebbe. Potete seguire gli episodi della soap americana anche sul sito Mediaset Infinity via streaming. Proposta indecente di Barù a Jessica ...

Thomas si è svegliato dopo l'intervento al cervello e ormai è fuori pericolo dopo il salvataggio da parte di Hope e Finn. La Logan jr e Ridge si trovano in ospedale e sono sollevati. L'uomo informa la Logan che Thomas ha chiesto di lei. Hope va a trovare il fratellastro finalmente fuori pericolo. Ha tanto temuto per lui e ora non vede l'ora di riabbracciarlo.