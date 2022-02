All’Oro – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Via Giuseppe Pisanelli, 23/25 – 00196Tel. 06/97996907 Sito Internet: www.ristorantealloro.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 26/34€, primi 26/35€, secondi 40/49€, dolci 26€; menù degustazione 88/150€ Giorno di chiusura: Domenica; aperti solo la sera OFFERTA Conferma di voto per questo ristorante stellato capitanato da Riccardo di Giacinto, che dal piccolo locale di Via Eleonora Duse aperto nel 2007 di strada ne ha fatta. Caratterizzata da una verve creativa molto forte, la cucina diè soprattutto giocosa: dolci famosi rivisitati in versione salata, piatti tradizionali come la carbonara presentati in forma destrutturata oppure reinventati nella versione dessert, la tipica torta della nonna messa in una ...