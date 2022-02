A cosa serve oggi un museo (Di domenica 13 febbraio 2022) L’articolo di un addetto ai lavori dopo una visita fatta al Mart di Rovereto apre una riflessione sulla funzione di queste istituzioni culturali. Che per il critico di Panorama devono avere il coraggio delle scelte espositive controcorrente. Dopo la condanna di alcuni molesti che avevano giudicato il Mart di Rovereto, senza averlo visitato da quando io lo presiedo, il peggiore museo d’Italia, arrivano segnali rassicuranti da osservatori onesti che potevano serenamente assestarsi sulle posizioni polemiche, ma hanno preferito, diversamente da mercanti come Massimo Di Carlo, verificare con i loro occhi vedendo le mostre e misurando l’intensità attività di questi tempi difficili. Massimo Minini, che si è recentemente espresso anche in questa sede sulla prossima Biennale di Venezia, è riconosciuto come uno dei massimi galleristi, attivo a Brescia, dove ha proposto i più ... Leggi su panorama (Di domenica 13 febbraio 2022) L’articolo di un addetto ai lavori dopo una visita fatta al Mart di Rovereto apre una riflessione sulla funzione di queste istituzioni culturali. Che per il critico di Panorama devono avere il coraggio delle scelte espositive controcorrente. Dopo la condanna di alcuni molesti che avevano giudicato il Mart di Rovereto, senza averlo visitato da quando io lo presiedo, il peggiored’Italia, arrivano segnali rassicuranti da osservatori onesti che potevano serenamente assestarsi sulle posizioni polemiche, ma hanno preferito, diversamente da mercanti come Massimo Di Carlo, verificare con i loro occhi vedendo le mostre e misurando l’intensità attività di questi tempi difficili. Massimo Minini, che si è recentemente espresso anche in questa sede sulla prossima Biennale di Venezia, è riconosciuto come uno dei massimi galleristi, attivo a Brescia, dove ha proposto i più ...

