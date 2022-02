World Radio Day, una mattina al Mumec (Di sabato 12 febbraio 2022) Il convegno si svolgerà in presenza con obbligo di prenotazione: 0575 377662 - 3498932046 - museocomunicazione@comune.arezzo.it e con obbligo di mascherina Ffp2 e super green pass. Ma sarà ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Il convegno si svolgerà in presenza con obbligo di prenotazione: 0575 377662 - 3498932046 - museocomunicazione@comune.arezzo.it e con obbligo di mascherina Ffp2 e super green pass. Ma sarà ...

Advertising

TRIESTE_news : World Radio Day, il 13 febbraio la video lettura di Lino Guanciale - - radiokemonia : Stai ascoltando: Take That-Rule The World (Radio Edit) La musica anni 80 solo su - zazoomblog : 13 febbraio World Radio Day. Tema dell’edizione 2022: “Yes to radio yes to trust” - #febbraio #World #Radio #dell’… - rosariarenna : RT @claudio_astorri: Crisi di identità Radiofonica? Sensazione di appartenere a un media minore? Leggetevi qui la descrizione che l'UNESCO… - sergiodis63 : Da seguire @aborgnino @RaiRadioTechete -