Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute (Di sabato 12 febbraio 2022) Una due giorni di confronto e coinvolgimento per tutti gli attori della Salute per ragionare su come creare una vera integrazione dell'offerta sanitaria. A Pollenzo, nel Cuneese si è tenuta la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Una due giorni di confronto e coinvolgimento per tutti gliper ragionare su come creare una veradell'offerta sanitaria. A Pollenzo, nel Cuneese si è tenuta la prima ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute - Affaritaliani : Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute - itselisbrus : RT @g_natalizia: ???????? Cosa possono offrire gli #USA alla #Russia? - sospensione nuove membership sul Fianco est (non ufficiale); - riconosc… - g_natalizia : ???????? Cosa possono offrire gli #USA alla #Russia? - sospensione nuove membership sul Fianco est (non ufficiale); - r… - solveigsig : RT @DianaCastill08: WINTER SCHOOL - HOT TOPICS IN OBESITY. NAPOLI, 9-11 FEBBRAIO. È stato un grande onore partecipare a questo importante… -