VIRALE canzone Matteo Romano Sanremo 2022 | testo

_Iride_24 : La troca che ha messo Matteo Romano in VIRALE mamma mia quella canzone pazzesca ogni volta che l'ascolto un po' di più - 5Slep : RT @amicii_news: Io dopo la fine di Sanremo mi sono innamorato perso di “VIRALE” di Matteo, non posso fare a meno di quella canzone. Io che… - GayVodxaa : Pensando al coraggio di Matteo Romano che chiama la sua canzone 'Virale' in epoca di Covid - mely_iovino : RT @coralinemood: @giuliast4bile x virale di @romanomatteoo ?? lei + questa canzone = ?perfezione? { #amemici20 #amici20 #sanremo2022 } h… - coralinemood : @giuliast4bile x virale di @romanomatteoo ?? lei + questa canzone = ?perfezione? { #amemici20 #amici20… -

...829,293) 7 - Dove Si Balla by Dargen D'Amico (4,806,001) 8 -by Matteo Romano (3,227,010) 9 -...602,017) 15 - Inverno dei fiori by Michele Bravi (2,517,595) Lavincitrice del festival ...Straordinario è stato anche il successo del video diretto da Giulio Rosati e divenutosu ... il video ufficiale dellaLe prime 15 posizioni della classifica sono interamente occupate da canzoni in gara al Festival ... 7- Dove Si Balla by Dargen D'Amico (4,806,001) 8- Virale by Matteo Romano (3,227,010) 9- Chimica by ...la sua “Virale” compare in appena 1373 clip. Fa di meglio, per ora, il 77enne Gianni Morandi: “Apri tutte le porte” è stata finora usata in 3380 video e quello in cui il cantante di Monghidoro corre ...