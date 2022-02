Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2022 ore 10:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Viabilità DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CONCLUSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTAGNETTA VERSO Roma, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE PERCORRENDO LA VIA LAURENTINA RESTA CHIUSA PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA FUGA DI GAS. IL TRATTO INTERESSATO È QUELLO TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. CHIUSE ANCHE LE USCITE DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI ARDEA SEMPRE A Roma CODE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER I CANTIERI ATTIVI, SEGNIALIAMO QUELLI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZE Roma A MAGLIANO SABINA, GENERANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DEL SENSO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)DEL 12 FEBBRAIOORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACONCLUSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTAGNETTA VERSO, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE PERCORRENDO LA VIA LAURENTINA RESTA CHIUSA PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA FUGA DI GAS. IL TRATTO INTERESSATO È QUELLO TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. CHIUSE ANCHE LE USCITE DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI ARDEA SEMPRE ACODE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER I CANTIERI ATTIVI, SEGNIALIAMO QUELLI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZEA MAGLIANO SABINA, GENERANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DEL SENSO ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Giovanni Conti (Isole Curzolane-Viadotto Gronchi) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Casalotti (Pantan Monastero-Ormea) - LuceverdeRoma : ?? Notiziario Video Luceverde Roma Buona visione! #Luceverde #Viabilità #Cantieri #Manifestazioni - ComuneRE : #viabiliRE ??Dal 14 al 25 febbraio, dalle 7 alle 18, modifiche alla viabilità lungo Viale dei Trattati di Roma per c… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Appia Antica (Fioranello-Torricola) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 02 - 2022 ore 09:30 VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO ROMA, CI SONO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 02 - 2022 ore 08:30 VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO, CI SONO CODE ...DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI...