Varianti urbanistiche e piano casa, Franceschini contro De Luca (Di sabato 12 febbraio 2022) Il governatore della Campania, nel corso della sua consueta diretta su Facebook del venerdì, ha attaccato frontalmente una dirigente del governo, usando toni molto duri, al limite dell’insulto Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Il governatore della Campania, nel corso della sua consueta diretta su Facebook del venerdì, ha attaccato frontalmente una dirigente del governo, usando toni molto duri, al limite dell’insulto

Advertising

Lanternaweb : I progetti, per i quali sono state approvate varianti urbanistiche, piani economici e di fattibilità, riguardano op… - Telegarda : Patone e via Santa Caterina sud: le Varianti Urbanistiche di Arco in libera visione - -