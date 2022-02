Uomini e Donne, in arrivo un nuovo tronista: ecco di chi si tratterebbe (Di sabato 12 febbraio 2022) Come i telespettatori hanno ormai capito, il trono di Matteo Ranieri finirà molto prima di maggio – data in cui terminano le registrazioni di Uomini e Donne prima della pausa estiva – visto che il 28enne ligure è rimasto ormai con una sola corteggiatrice, Federica Aversano, che quasi sicuramente sceglierà. Ovviamente Luca Salatino non sarà l’unico tronista del talk show di Maria De Filippi per il resto della stagione, e accanto a lui potrebbe sedersi un collega o una collega. Dai rumors che circolano, tuttavia, sembra più probabile che si tratti di un uomo e circolano con insistenza alcuni nomi di ex corteggiatori. Uno su tutti, quello di Alessio Ceniccola, simpatico trentenne romano che l’anno scorso fu la scelta della tronista Samantha Curcio. Tra loro le cose non sono andate bene e da tempo ormai non stanno più ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 febbraio 2022) Come i telespettatori hanno ormai capito, il trono di Matteo Ranieri finirà molto prima di maggio – data in cui terminano le registrazioni diprima della pausa estiva – visto che il 28enne ligure è rimasto ormai con una sola corteggiatrice, Federica Aversano, che quasi sicuramente sceglierà. Ovviamente Luca Salatino non sarà l’unicodel talk show di Maria De Filippi per il resto della stagione, e accanto a lui potrebbe sedersi un collega o una collega. Dai rumors che circolano, tuttavia, sembra più probabile che si tratti di un uomo e circolano con insistenza alcuni nomi di ex corteggiatori. Uno su tutti, quello di Alessio Ceniccola, simpatico trentenne romano che l’anno scorso fu la scelta dellaSamantha Curcio. Tra loro le cose non sono andate bene e da tempo ormai non stanno più ...

