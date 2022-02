Tony Khan: “Shane McMahon in AEW? Mai dire mai!” (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante una recente intervista con SI.com, il presidente della AEW Tony Khan ha risposto ad alcune domande sul suo interesse nei confronti di Shane McMahon, che sarebbe stato licenziato dalla WWE in seguito a cattiva condotta nell’ultima edizione di Royal Rumble. Shane is All Elite? Khan ha detto: “Di sicuro risponderei ad una sua chiamata. Sono certo che sarebbe una persona interessante con cui parlare di wrestling. Non so se si troverebbe bene con noi. Non l’ho sentito, e non mi aspetto che mi chiami, ma in questo business mai dire mai“. Un altro arrivo dalla Forbidden Door Tony Khan ha anche commentato l’arrivo di Jay White nell’ultima puntata di Dynamite: “Aspettatevi di vedere più Jay White in ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante una recente intervista con SI.com, il presidente dellaha risposto ad alcune domande sul suo interesse nei confronti di, che sarebbe stato licenziato dalla WWE in seguito a cattiva condotta nell’ultima edizione di Royal Rumble.is All Elite?ha detto: “Di sicuro risponderei ad una sua chiamata. Sono certo che sarebbe una persona interessante con cui parlare di wrestling. Non so se si troverebbe bene con noi. Non l’ho sentito, e non mi aspetto che mi chiami, ma in questo business maimai“. Un altro arrivo dalla Forbidden Doorha anche commentato l’arrivo di Jay White nell’ultima puntata di Dynamite: “Aspettatevi di vedere più Jay White in ...

Advertising

SpazioWrestling : AEW: Tony Khan ammette di aver sognato da subito Keith Lee #TonyKhan #AEW #KeithLee - TSOWrestling : Tutto l'amore per il wrestling dell'ex star #NBA #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Tony Khan: 'Adam Cole è uno dei nostri wrestler di punta' - - infoitcultura : Tony Khan: “Renderò felici tanti fan con il nuovo acquisto di stanotte” - TSOWrestling : Vedremo il #BMFChampion combattere in All Elite? #TSOW // #TSOS // #TonyKhan // #JorgeMasvidal // #AEW // #UFC -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Khan Si allarga il roster della AEW: due grandi debutti a Dynamite La road to Revolution, prossimo PPV della Compagnia di Tony Khan in programma a inizio marzo, inizia a farsi sempre più interessante. Continua infatti ad allargarsi il roster della AEW grazie a due grandi debutti avvenuti nella puntata di questa settimana ...

Aperte iscrizioni per le Clinics Berklee College a Umbria Jazz ... il 1945, per il Berklee College sono passati, tra i tanti, Diana Krall, John Scofield, Bill Frisell, Branford Marsalis, Esperanza Spalding, Steve Vai, Gary Burton, Chaka Khan, Tony Bennett, Joe ...

Shaquille O'Neal: Per Tony Khan è stato la miglior star The Shield Of Wrestling Shaquille O’Neal: Per Tony Khan è stato la miglior star Tony Khan ha elogiato Shaquille O’Neal rivelando come a suo modo sia stata la miglior guest star vista in All Elite Wrestling. L’ex centro dei Los Angeles Lakers partecipò ad un match a Dynamite nella ...

AEW: Tony Khan ammette di aver sognato da subito Keith Lee Keith Lee ha fatto il suo debutto in AEW nel corso dell’ultima puntata di Dynamite, e da quanto sembra, la Superstar è stata fin dal giorno del suo rilascio con la WWE un pallino del presidente Tony ...

La road to Revolution, prossimo PPV della Compagnia diin programma a inizio marzo, inizia a farsi sempre più interessante. Continua infatti ad allargarsi il roster della AEW grazie a due grandi debutti avvenuti nella puntata di questa settimana ...... il 1945, per il Berklee College sono passati, tra i tanti, Diana Krall, John Scofield, Bill Frisell, Branford Marsalis, Esperanza Spalding, Steve Vai, Gary Burton, ChakaBennett, Joe ...Tony Khan ha elogiato Shaquille O’Neal rivelando come a suo modo sia stata la miglior guest star vista in All Elite Wrestling. L’ex centro dei Los Angeles Lakers partecipò ad un match a Dynamite nella ...Keith Lee ha fatto il suo debutto in AEW nel corso dell’ultima puntata di Dynamite, e da quanto sembra, la Superstar è stata fin dal giorno del suo rilascio con la WWE un pallino del presidente Tony ...