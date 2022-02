Roma | fumata nera per la firma | l’incontro non sblocca l’affare

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si è risolto con un nulla di fattoriguardante il rinnovo del contratto di un big della: affare bloccato dal club. Alle porte l’ennesima rivoluzione in casa. A gennaio il club ha effettuato una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, al fine di potenziare la rosa attualmente a disposizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

siamo_la_Roma : ???? Lega #SerieA ? Nulla di fatto nella prima assemblea elettiva ?? Intanto è ufficiale la candidatura per #Euro2032… - forzaroma : #Lega serie A, prima fumata nera. L’#Italia si candida agli #Europei 2032 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fumata

SerieANews

Queste sono le settimane decisive per scegliere il Presidente e dopo la primanera, martedì si tornerà a votare ma la strada per una scelta il più possibile condivisa sembra ancora piuttosto ......è comunque uno dei giocatori di cui lanon vuole privarsi. Pertanto, anche dopo l'incontro delle scorse ore, si può dire che ci sia ottimismo. Nonostante ciò, difficile parlare già di...Nuova fumata nera per gli studenti che protestano contro la reintroduzione ... Studenti Medi sulle scalinate del Ministero dell’Istruzione in viale Trastevere, a Roma, il Ministro Patrizio Bianchi ha ...(LaPresse) – “I provvedimenti presi in Cdm riguardano la riforma del Csm ed anche la procedura per la vendita di Ita”. Roma, 11 feb. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una… ...