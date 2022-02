Potenza-Vibonese, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel Girone C di Serie C si affrontano il Potenza e la Vibonese, nel match valido per il ventiseiesimo turno di campionato. Una vera e propria sfida salvezza quella tra le due formazioni, che stanno compiendo un percorso non certamente esaltante nel girone. I padroni di casa stazionano al penultimo posto in classifica con 18 punti. I rossoblù cercano disperatamente i tre punti, per staccare ulteriormente i rivali e trovare nuova linfa verso una scalata importante in zona playout. Con una vittoria, infatti, gli uomini di Arleo potrebbero guadagnare terreno importante, scavalcando il Fidelis Andria e andando ad insidiare il Messina. Situazione ancor più disperata per gli ospiti, che con 16 punti rappresentano il fanalino di coda di questo Girone C. Appuntamento cruciale per gli uomini di D’Agostino, che non possono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel Girone C diC si affrontano ile la, nel match valido per il ventiseiesimo turno di campionato. Una vera e propria sfida salvezza quella tra le due, che stanno compiendo un percorso non certamente esaltante nel girone. I padroni di casa stazionano al penultimo posto in classifica con 18 punti. I rossoblù cercano disperatamente i tre punti, per staccare ulteriormente i rivali e trovare nuova linfa verso una scalata importante in zona playout. Con una vittoria, infatti, gli uomini di Arleo potrebbero guadagnare terreno importante, scavalcando il Fidelis Andria e andando ad insidiare il Messina. Situazione ancor più disperata per gli ospiti, che con 16 punti rappresentano il fanalino di coda di questo Girone C. Appuntamento cruciale per gli uomini di D’Agostino, che non possono ...

Advertising

footballdata_fi : ?? @LegaProOfficial ?? Sabato 12 Febbraio ?? 17.30 ??? 'Viviani' - #Potenza ?? @ElevenSportsIT ?? @OfficialPotenza -… - NotiziarioC : Vibonese, le scelte di D'Agostino per la sfida col Potenza - zazoomblog : Vibonese D’Agostino: “Ormai è una guerra. A Potenza non si può sbagliare” - #Vibonese #D’Agostino: #“Ormai - Mediagol : Vibonese, D’Agostino: “Ormai è una guerra. A Potenza non si può sbagliare” - IamCALCIO : Potenza, i convocati di Arleo per la gara contro la Vibonese. -