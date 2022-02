Parigi, caos nella capitale francese per i “Convogli della libertà”: lacrimogeni e scontri nel centro. Un ferito grave – Le immagini (Di sabato 12 febbraio 2022) La marcia dei “Convogli della libertà”, partita dalla provincia francese con l’obiettivo di entrare a Parigi, ha provato in tutti i modi a fare irruzione nella capitale. Ma è stata subito respinta. Veicoli, furgoni e camper sono stati bloccati dalle forze dell’ordine mentre decine di persone della galassia No vax, anti-Macron, gilet gialli e antagonisti sono riusciti a passare a piedi o in auto così da raggiungere l’Arco di Trionfo. Questo ha causato un’ora di tafferugli, come mostrano le immagini, con massiccio lancio di lacrimogeni che ha sconvolto i turisti presenti, seduti ai tavolini dei bistrot. 44 i fermi, un ferito grave, oltre 300 le persone verbalizzate e multate per la ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) La marcia dei “”, partita dalla provinciacon l’obiettivo di entrare a, ha provato in tutti i modi a fare irruzione. Ma è stata subito respinta. Veicoli, furgoni e camper sono stati bloccati dalle forze dell’ordine mentre decine di personegalassia No vax, anti-Macron, gilet gialli e antagonisti sono riusciti a passare a piedi o in auto così da raggiungere l’Arco di Trionfo. Questo ha causato un’ora di tafferugli, come mostrano le, con massiccio lancio diche ha sconvolto i turisti presenti, seduti ai tavolini dei bistrot. 44 i fermi, un, oltre 300 le persone verbalizzate e multate per la ...

