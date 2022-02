Olimpiadi | Michela Moioli è argento con Omar Visintin nella prova a squadre di snowboard cross

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il sorriso è tornato a splendere sul volto di. La 26enne di Alzano Lombardo ha infatti colto la medaglia d’divinta dagli americani Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis concludendo così nel migliore dei modi la propria esperienza alleInvernali. Schierata conha riscattato prontamente la caduta dell’individuale regalando all’Italia l’undicesimo podio della rassegna a cinque cerchi in corso a Pechino. Capaci di adattarsi al peggioramento delle condizioni meteo, i due azzurri hanno gestito senza alcun impaccio la batteria dei quarti di finale complice l’ottima partenza di...

ItaliaTeam_it : Lo spettacolo della cerimonia, l'#ItaliaTeam con Michela Moioli portabandiera, le Olimpiadi sono ufficialmente iniz… - RaiDue : ???? ECCOLI ???? Guidato dalla nostra portabandiera Michela Moioli, il Team Azzurro sfila a #Beijing2022 ?? ?? Segui… - cigurt88 : RT @Agenzia_Ansa: Gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli conquistano la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre alle Olimpia… - Agenzia_Ansa : Gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli conquistano la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre alle O… - LucianoQuaranta : RT @Eurosport_IT: Bravissimi Moioli e Visintin! Peccato per la coppia Sommariva-Carpano che chiudono al 4° posto dopo un percorso straordin…

Ci si aspettava una medaglia dalla prova a squadre miste di snowboardcross e così è stato: a brillare è l'argento diMoioli e Omar Visintin, mentre Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano ...Lesono da sempre crogiolo di emozioni che si mescola di giorno in giorno, dalla ... È l'occasione del riscatto perMoioli che si è rialzata fisicamente e psicologicamente dopo l'...SNOWBOARD - Medaglia storica per la coppia azzurra composta da Michela Moioli e Omar Visintin, brava a chiudere alle spalle del duo statunitense. Quarto posto per l'altro duo azzurro, composto da ...Omar Visintin e Michela Moioli sono medaglia d’argento nel mixed team dello snowboardcross delle Olimpiadi di Pechino 2022. Visintin, bronzo nella gara individuale, chiude con appena quattro centesimi ...