Monza, Berlusconi torna allo stadio per la gara contro la Spal (Di sabato 12 febbraio 2022) Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è tornato allo U-Power Stadium per assistere alla sfida tra il club brianzolo e la Spal, gara di Serie B. Dopo quindi i problemi di salute che nei mesi scorsi lo avevano attanagliato, costringendolo anche al ricovero ospedaliero, Berlusconi sembra quindi star meglio, tanto da andare appunto allo stadio ed essere, per l’occasione, accompagnato dell’amministratore del club, Adriano Galliani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Silvio, presidente del, ètoU-Power Stadium per assistere alla sfida tra il club brianzolo e ladi Serie B. Dopo quindi i problemi di salute che nei mesi scorsi lo avevano attanagliato, costringendolo anche al ricovero ospedaliero,sembra quindi star meglio, tanto da andare appuntoed essere, per l’occasione, accompagnato dell’amministratore del club, Adriano Galliani. SportFace.

