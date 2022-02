Mobilità docenti 2022/23, quando vale la laurea. FAQ (Di sabato 12 febbraio 2022) Il possesso di un'ulteriore laurea è valutato nelle domande di Mobilità sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Quali lauree? A quali condizioni? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Il possesso di un'ulterioreè valutato nelle domande disia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Quali lauree? A quali condizioni? L'articolo .

SISAsindacato : Pensioni, da questa settimana elenchi docenti e ATA a riposo dal settembre 2022 e numero posti vuoti per mobilità e immissioni in ruolo - sisascuola : Pensioni, da questa settimana elenchi docenti e ATA a riposo dal settembre 2022 e numero posti vuoti per mobilità e immissioni in ruolo - TecnicaScuola : Mobilità 2022, come cambia il vincolo? I docenti neoassunti possono fare domanda? -- - orizzontescuola : Mobilità e graduatorie, quali possibilità di insegnare strumento per i docenti di educazione musicale? -