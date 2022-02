Milan addio: Kessié, più Barcellona che Juve o Inter (Di sabato 12 febbraio 2022) A fine stagione si divideranno le strade del Milan e di Franck Kessié, in scadenza di contratto a giugno e pronto a svincolarsi a parametro... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) A fine stagione si divideranno le strade dele di Franck, in scadenza di contratto a giugno e pronto a svincolarsi a parametro...

Advertising

sportli26181512 : Milan addio: Kessié, più Barcellona che Juve o Inter: A fine stagione si divideranno le strade del Milan e di Franc… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: Milan interessato a Veretout in caso di addio di Kessié #AsRoma - fedecancy : Chapeau su questo. Niente da dire. Fa riflettere il fatto che nel caso di addio a zero di Kessie il Milan in 2 anni… - notizie_milan : Mangiante: “Addio Donnarumma visione lungimirante di Maldini” - LALAZIOMIA : #Inter #Lazio #Mercato Addio Inter e beffa alle italiane | E’ derby spagnolo per il difensore -