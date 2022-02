LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna in lotta per la generale (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de la Provence 2022, la Manosque-Montagne De Lure 2022. Ultima frazione della breve corsa a tappa francese, con Filippo Ganna che proverà a difendere la maglia di leader della classifica. Non sarà semplice per il fenomenale cronomen della Ineos-Grenadiers: la frazione di oggi è quella più vicina ad un tappone di montagna di un Grande Giro. Ci saranno infatti tre GPM da scalare: il Col de Buire, 6 chilometri al 3,7% da scalare per due volte, che scollinerà al chilometro 47,5 e al 107,5; e in chiusura, si sale verso Montagne de Lure, 13 chilometri con ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella quartadelde la, la Manosque-Montagne De Lure. Ultima frazione della breve corsa afrancese, conche proverà a difendere la maglia di leader della classifica. Non sarà semplice per il fenomenale cronomen della Ineos-Grenadiers: la frazione diè quella più vicina ad un tappone di montagna di un Grande Giro. Ci saranno infatti tre GPM da scalare: il Col de Buire, 6 chilometri al 3,7% da scalare per due volte, che scollinerà al chilometro 47,5 e al 107,5; e in chiusura, si sale verso Montagne de Lure, 13 chilometri con ...

