LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA gara 9.51 L’Italia non ha grandi speranze di salire sul podio. Gli azzurri non potranno fare altro che cercare la perfezione al poligono e vedere cosa succede… 9.45 I pettorali dei favoriti: 10 Loginov, 16 Johannes Boe, 18 Fillon Maillet, 26 Ponsiluoma, 27 Tarjei Boe, 30 Doll, 34 Jacquelin, 56 Samuelsson. 9.43 I pettorali di partenza degli italiani: 20 Dominik Windisch, 62 Lukas Hofer, 74 Tommaso Giacomel, 92 Thomas Bormolini. 9.41 La startlist della gara: 1 ERMITS Kalev EST 17:00:30 1 2 DESTHIEUX Simon FRA 17:01:00 3 ILIEV Vladimir BUL 17:01:30 4 NAWRATH Philipp GER 17:02:00 5 CHENG Fangming CHN 17:02:30 6 SEPPALA Tero FIN 17:03:00 7 CLAUDE Florent BEL 17:03:30 8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 17:04:00 9 TSVETKOV Maxim ROC 17:04:30 10 LOGINOV ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA9.51 L’Italia non ha grandi speranze di salire sul podio. Gli azzurri non potranno fare altro che cercare la perfezione al poligono e vedere cosa succede… 9.45 I pettorali dei favoriti: 10 Loginov, 16 Johannes Boe, 18 Fillon Maillet, 26 Ponsiluoma, 27 Tarjei Boe, 30 Doll, 34 Jacquelin, 56 Samuelsson. 9.43 I pettorali di partenza degli italiani: 20 Dominik Windisch, 62 Lukas Hofer, 74 Tommaso Giacomel, 92 Thomas Bormolini. 9.41 La startlist della: 1 ERMITS Kalev EST 17:00:30 1 2 DESTHIEUX Simon FRA 17:01:00 3 ILIEV Vladimir BUL 17:01:30 4 NAWRATH Philipp GER 17:02:00 5 CHENG Fangming CHN 17:02:30 6 SEPPALA Tero FIN 17:03:00 7 CLAUDE Florent BEL 17:03:30 8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 17:04:00 9 TSVETKOV Maxim ROC 17:04:30 10 LOGINOV ...

Advertising

Nicola89144151 : Tra pochissimo live con il Biathlon (10:00), c'è la 10 Km M Sprint - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: francesi e Johannes Boe favoriti l’Italia cerca la gara della… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: francesi e Johannes Boe favoriti l’Italia cerca la gara della… -