Inter, Steven Zhang “salta” il Napoli, non il Liverpool: poi annuncio rinnovi dirigenti e ritorno in Cina (Di sabato 12 febbraio 2022) Steven Zhang non sarà allo stadio per Napoli-Inter L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Napoli nella venticinquesima giornata della Serie A. Tra i dirigenti nerazzurri presenti allo stadio non ci sarà Steven Zhang che guarderà il match in TV prima di tornare allo stadio per il match contro il Liverpool di mercoledì. La partita contro i Reds di Klopp sarà l’ultimo appuntamento in pubblico per il presidente nerazzurro che prima annuncerà il rinnovo dei dirigenti (ci sarà anche quello di Brozovic?) e poi ritornerà in Cina ad oltre un mese dal suo ritorno in Italia. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)non sarà allo stadio perL’si prepara a scendere in campo contro ilnella venticinquesima giornata della Serie A. Tra inerazzurri presenti allo stadio non ci saràche guarderà il match in TV prima di tornare allo stadio per il match contro ildi mercoledì. La partita contro i Reds di Klopp sarà l’ultimo appuntamento in pubblico per il presidente nerazzurro che prima annuncerà il rinnovo dei(ci sarà anche quello di Brozovic?) e poi ritornerà inad oltre un mese dal suoin Italia. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

ParmeshSriv : RT @MarcoCH0: Ieri, Steven Zhang, ha espresso le sue congratulazioni alla squadra di calcio femminile cinese per la vittoria del @theafcdot… - BBilanShit : RT @MarcoCH0: Ieri, Steven Zhang, ha espresso le sue congratulazioni alla squadra di calcio femminile cinese per la vittoria del @theafcdot… - InterClubIndia : RT @MarcoCH0: Ieri, Steven Zhang, ha espresso le sue congratulazioni alla squadra di calcio femminile cinese per la vittoria del @theafcdot… - Roberto23186246 : RT @MarcoCH0: Ieri, Steven Zhang, ha espresso le sue congratulazioni alla squadra di calcio femminile cinese per la vittoria del @theafcdot… - MarcoCH0 : Ieri, Steven Zhang, ha espresso le sue congratulazioni alla squadra di calcio femminile cinese per la vittoria del… -