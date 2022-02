Insigne gol e record, superato Maradona. Esultanza speciale (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzo Insigne supera il record di gol di Diego Armando Maradona. L’attaccante all’Inter ha segnato la rete numero 116 con la maglia azzurra. Sicuramente una serata particolare per Lorenzo Insigne che nello stadio dedicato a Maradona, segna il gol del record di reti con la maglia del Napoli. Insigne messo a segno con l’Inter il rigore concesso dall’arbitro Doveri, dopo la segnalazione del Var. Il direttore di gara in un primo momento non aveva visto il contatto tra Osimhen e Skriniar, poi è stato richiamato al video. Insigne ha segnato con l’Inter e poi ha esultato abbracciato da tutti i compagni di squadra che lo hanno portato in trionfo. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzosupera ildi gol di Diego Armando. L’attaccante all’Inter ha segnato la rete numero 116 con la maglia azzurra. Sicuramente una serata particolare per Lorenzoche nello stadio dedicato a, segna il gol deldi reti con la maglia del Napoli.messo a segno con l’Inter il rigore concesso dall’arbitro Doveri, dopo la segnalazione del Var. Il direttore di gara in un primo momento non aveva visto il contatto tra Osimhen e Skriniar, poi è stato richiamato al video.ha segnato con l’Inter e poi ha esultato abbracciato da tutti i compagni di squadra che lo hanno portato in trionfo. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.

