Highlights Brescia-Trieste 87-76, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Germani Brescia-Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione di coach Magro non si ferma più e trova l'ottava vittoria consecutiva con una grande reazione a partire dal secondo quarto, dove aveva toccato anche il -18: 87-76 il risultato finale. A Trieste non basta la grande prestazione di Banks: gli uomini di Ciani mancano l'aggancio al terzo posto occupato proprio dai lombardi. Ecco quindi le immagini delle migliori azioni del match. LA CRONACA e IL TABELLINO IL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ...

