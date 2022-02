GF Vip | lo sgarro di Barbara D’Urso a Signorini | decisione inevitabile

(Di sabato 12 febbraio 2022)torna di nuovo in pole position, ecco cosa succederà tra qualche giorno nello studio del Gf Vip, Alfonsoè pronto per questo?sembra essere tornata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip sgarro

ultimaparola.com

La Duran , quindi, a quanto pare ha usato Barù per fare unoa Jessica Selassiè. La 'moglie' ... Le telecamere del GFhanno anche ripreso Barù e Soleil in cucina mentre dicono in maniera ...... che sta meditando di abbandonare la casa del Grande Fratello2021 , ha deciso di dedicare una ... Manuel Bortuzzo, famiglia boicotta Jessica al televoto/ "Salviamo Urtis",a Lulù? Il ...Tempo di verità al GF Vip 6. Dopo il caos dello scorso fine settimana ... La Duran, quindi, a quanto pare ha usato Barù per fare uno sgarro a Jessica Selassiè. La “moglie” di Alex Belli ha poi ...La regia del GF Vip manda un fuori onda del confessionale: le rivelazioni shock di Barù fanno tremare gli autori del reality. Il pubblico dei reality, ormai, è a conoscenza di come gli autori cerchino ...