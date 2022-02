GF Vip 6: Nathaly Caldonazzo prende una posizione su Soleil Sorge (Di sabato 12 febbraio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà, parlando con Delia Duran, Nathaly Caldonazzo ha espresso la sua opinione su Soleil Sorge, soffermandosi sulle critiche che quest’ultima ha ricevuto nei giorni passati. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo e Delia Duran fanno due chiacchiere insieme Terminati i festeggiamenti in occasione del brindisi del giovedì, Nathaly Caldonazzo e Delia Duran si sono ritrovate in camera da letto, dove hanno avuto modo di scambiare un po’ di chiacchiere. Nathaly ha commentato il suo rapporto con Soleil, soffermandosi sulle reciproche frecciatine che entrambe si sono scambiate nel corso dei giorni passati. (l’articolo continua dopo la foto.) Nel dettaglio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 febbraio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà, parlando con Delia Duran,ha espresso la sua opinione su, soffermandosi sulle critiche che quest’ultima ha ricevuto nei giorni passati. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,e Delia Duran fanno due chiacchiere insieme Terminati i festeggiamenti in occasione del brindisi del giovedì,e Delia Duran si sono ritrovate in camera da letto, dove hanno avuto modo di scambiare un po’ di chiacchiere.ha commentato il suo rapporto con, soffermandosi sulle reciproche frecciatine che entrambe si sono scambiate nel corso dei giorni passati. (l’articolo continua dopo la foto.) Nel dettaglio ...

