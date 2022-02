Elettra Lamborghini sventola le multe prese a Buccinasco ma lì non c’è mai stata (Di sabato 12 febbraio 2022) Elettra Lamborghini ha ricevuto ben 4 multe in una settimana e quando ha avuto l’ultima tra le mani si è decisa a raccontare tutto sui social. Sono sanzioni che avrebbe meritato per infrazioni commesse a Buccinasco ma la Lamborghini spiega che lì non c’è mai stata e infatti non sa nemmeno dove si trovi. Uno sfogo che va ben oltre il mostrare le multe ricevute a casa, infatti Elettra Lamborghini punta il dito contro chi ha fatto queste multe, una cosa furbetta perché, come ribadisce, quel giorno a quell’ora lei si trovava in un altro posto. E’ una vera denuncia quella di Elettra Lamborghini che poco dopo ha ricevuto una risposta. E’ il sindaco di Buccinasco, Rino ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 febbraio 2022)ha ricevuto ben 4in una settimana e quando ha avuto l’ultima tra le mani si è decisa a raccontare tutto sui social. Sono sanzioni che avrebbe meritato per infrazioni commesse ama laspiega che lì non c’è maie infatti non sa nemmeno dove si trovi. Uno sfogo che va ben oltre il mostrare lericevute a casa, infattipunta il dito contro chi ha fatto queste, una cosa furbetta perché, come ribadisce, quel giorno a quell’ora lei si trovava in un altro posto. E’ una vera denuncia quella diche poco dopo ha ricevuto una risposta. E’ il sindaco di, Rino ...

