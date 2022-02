Cambia il prelievo al bancomat, le grandi banche non fanno sconti: ecco chi pagherà di più (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel prossimo futuro potrebbero Cambiare le modalità del prelievo al bancomat. Ad oggi, infatti, quasi tutte le banche in Italia consentono di effettuare il prelievo con la carta bancomat allo sportello Atm di una banca diversa da quella che ha emesso la carta. Tuttavia, talvolta si è tenuti a pagare una commissione senza tenere conto della somma ritirata: costi che devono essere comunicati al cliente con un certo anticipo, in modo tale che lo stesso possa decidere liberamente se recedere dal contratto. LEGGI ANCHE => Prelievi allo sportello, cosa Cambia da gennaio 2022? La banca che ha emesso la carta con l’attuale sistema deve comunque riconoscere alla banca proprietaria dello sportello Atm una commissione interbancaria di 49 centesimi per ogni ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel prossimo futuro potrebberore le modalità delal. Ad oggi, infatti, quasi tutte lein Italia consentono di effettuare ilcon la cartaallo sportello Atm di una banca diversa da quella che ha emesso la carta. Tuttavia, talvolta si è tenuti a pagare una commissione senza tenere conto della somma ritirata: costi che devono essere comunicati al cliente con un certo anticipo, in modo tale che lo stesso possa decidere liberamente se recedere dal contratto. LEGGI ANCHE => Prelievi allo sportello, cosada gennaio 2022? La banca che ha emesso la carta con l’attuale sistema deve comunque riconoscere alla banca proprietaria dello sportello Atm una commissione interbancaria di 49 centesimi per ogni ...

