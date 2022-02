Cacciatore scambiato per una preda, centrato e ucciso da un proiettile (Di sabato 12 febbraio 2022) Tragedia in provincia di Cuneo. Poco prima delle 8 di oggi, sabato 12 febbraio, un Cacciatore di Carmagnola di 32 anni è morto durante una battuta di caccia. Secondo quanto racconta TorinoToday, l'uomo era con un amico ... Leggi su europa.today (Di sabato 12 febbraio 2022) Tragedia in provincia di Cuneo. Poco prima delle 8 di oggi, sabato 12 febbraio, undi Carmagnola di 32 anni è morto durante una battuta di caccia. Secondo quanto racconta TorinoToday, l'uomo era con un amico ...

PersempreNadia : RT @VPrivaci: Le belle notizie: Cacciatore viene scambiato per un capriolo e viene ucciso da un collega a Baldissero Piemonte. ?? - VPrivaci : Le belle notizie: Cacciatore viene scambiato per un capriolo e viene ucciso da un collega a Baldissero Piemonte. ?? - telodogratis : Colpito perché scambiato per un cinghiale, morto cacciatore di 33 anni - garnant : Scambiato per un cinghiale da un altro cacciatore: colpito e ucciso un 33enne - Loredanataberl1 : RT @andfranchini: Cuneo, cacciatore di 33 anni scambiato per un cinghiale e ucciso- -