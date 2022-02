Brutte notizie, non solo Politano: infortunio per un altro giocatore del Napoli (Di sabato 12 febbraio 2022) LOBOTKA infortunio – Partita decisamente amara quella contro l’Inter per il Napoli, non solo per il risultato di 1-1 ma soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Così come nella gara d’andata con Osimhen, anche al Maradona gli azzurri perdono pezzi e si leccano le ferite a causa dei problemi fisici. Infatti, nel corso del primo tempo, Matteo Politano ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto al cambio. FOTO: Getty – Lobotka Koulibaly Napoli Lobotka infortunio: il comunicato ufficiale del Napoli Ma le Brutte notizie non finiscono qui. Così come comunicato dalla SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, anche Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un infortunio: ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) LOBOTKA– Partita decisamente amara quella contro l’Inter per il, nonper il risultato di 1-1 ma soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Così come nella gara d’andata con Osimhen, anche al Maradona gli azzurri perdono pezzi e si leccano le ferite a causa dei problemi fisici. Infatti, nel corso del primo tempo, Matteoha accusato un problema muscolare che l’ha costretto al cambio. FOTO: Getty – Lobotka KoulibalyLobotka: il comunicato ufficiale delMa lenon finiscono qui. Così come comunicato dalla SSCattraverso il proprio sito ufficiale, anche Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un: ...

