Atp Doha 2022 | programma | date | orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 250 di Doha 2022, evento in programma da lunedì 14 a sabato 19 febbraio. Il canadese Denis Shapovalov è il favorito del seeding, seguito da Roberto Bautista Agut e Nikoloz Basilashvili. L'unico tennista azzurro ammesso direttamente nel main draw è Lorenzo Musetti. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match in programma.

