Arezzo | tenta rapina in gioielleria col coltello Arrestato un cinquantenne

Advertising

ArezzoNotizie : Tenta di svaligiare una gioielleria ma viene messo in fuga: rapinatore acciuffato in 20 minuti - Nazione_Arezzo : Punta il coltello al titolare: tenta rapina a una gioielleria - Nazione_Arezzo : Bruschi Galli, allarme Lazzaro La guardia tenta di recuperare -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo tenta

Il rapinatore è stato immediatamente arrestato, ed è stato trasferito nel pomeriggio nel carcere fiorentino di Sollicciano visto che la casa circondariale diera piena.1 - - >- È entrato in una gioielleria del centro e, con il passamontagna sul viso, ha puntato un coltello alla gola del negoziante intimandolo di consegnargli denaro e preziosi. Ad agire un ...AREZZO – Si era mascherato con cappello di lana, occhiali scuri e mascherina bianca per tentare la rapina nella gioielleria di via Spinello, nel centro di Arezzo con un cappello di lana, occhiali ...Ma noi giochiamo in casa, e questo dovrebbe dare alle nostre atlete uno stimolo in più per tentare di cogliere la vittoria. Quindi, mi auguro che giochino con forte, costante determinazione e cinismo, ...