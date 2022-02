12 Febbraio 1992: spettacolo, rigori sbagliati e proteste vibranti nella vittoria della Juventus sull’Inter (Di sabato 12 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) spettacolo, rigori sbagliati, portieri sugli scudi, campionissimi in difficoltà e ricorsi storici. L’analisi di Juventus – Inter del 12 Febbraio 1992 può essere racchiusa in poche e concise parole. Una sfida che, in tanti anni di pallone italiano, non è stata mai banale, nemmeno quando si trattava di Coppa Italia. Le formazioni che scesero in campo in quella fredda serata torinese erano piene zeppe di talento. Per i nerazzurri, oltre al tecnico Suarez, ex funambolo di herreriana memoria, c’erano calciatori del calibro di Lothar Matthaus e Walter Zenga, oltre ai sempreverdi Baresi e Bergomi. Per i ragazzi di Trapattoni, invece, un trio d’attacco guidato da Di Canio, Baggio e Casiraghi. Il primo acuto dell’incontro fu di stampa interista, con ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 12 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia), portieri sugli scudi, campionissimi in difficoltà e ricorsi storici. L’analisi di– Inter del 12può essere racchiusa in poche e concise parole. Una sfida che, in tanti anni di pallone italiano, non è stata mai banale, nemmeno quando si trattava di Coppa Italia. Le formazioni che scesero in campo in quella fredda serata torinese erano piene zeppe di talento. Per i nerazzurri, oltre al tecnico Suarez, ex funambolo di herreriana memoria, c’erano calciatori del calibro di Lothar Matthaus e Walter Zenga, oltre ai sempreverdi Baresi e Bergomi. Per i ragazzi di Trapattoni, invece, un trio d’attacco guidato da Di Canio, Baggio e Casiraghi. Il primo acuto dell’incontro fu di stampa interista, con ...

