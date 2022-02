Voglia di nutella? Ora arriva direttamente a casa con lo shop online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono appena passati i festeggiamenti del World nutella day, il 5 febbraio 2022, ecco che arriva una strepitosa notizia per tutti gli amanti della famosa crema alle nocciole e cioccolato. È in rete il primo negozio virtuale della Ferrero, dove si possono acquistare direttamente tutti i dolci prodotti dallo storico colosso piemontese. Vi raccomandiamo... nutella 50 anni: compie mezzo secolo la crema più buona al mondo Oltre alle più classiche confezioni, sul sito si potranno anche comprare e scegliere delle limited edition come barattoli personalizzati o confezioni di barrette con dediche, ma anche box e formati speciali di tutte le leccornie in vendita. Lo shop Ferrero, nasce dalla collaborazione tra la multinazionale di Alba con Deliverti, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono appena passati i festeggiamenti del Worldday, il 5 febbraio 2022, ecco cheuna strepitosa notizia per tutti gli amanti della famosa crema alle nocciole e cioccolato. È in rete il primo negozio virtuale della Ferrero, dove si possono acquistaretutti i dolci prodotti dallo storico colosso piemontese. Vi raccomandiamo...50 anni: compie mezzo secolo la crema più buona al mondo Oltre alle più classiche confezioni, sul sito si potranno anche comprare e scegliere delle limited edition come barattoli personalizzati o confezioni di barrette con dediche, ma anche box e formati speciali di tutte le leccornie in vendita. LoFerrero, nasce dalla collaborazione tra la multinazionale di Alba con Deliverti, ...

Advertising

ziaaLai : Sono due settimane che faccio una “dieta” per purificare l’intestino. Ho tolto il glutine, il lattosio (di cui sono… - viosservo_ : @fevdericolucia Mi hai fatto venire voglia di pane e nutella cazzo ahahah - fevdericolucia : Non a me che a quest’ora viene voglia di pane e nutella, ma anche nelle altre sere, a vedere loro che mangiano h 24?? #GFvip #jeru - rosyggero : ho una domanda per chiunque voglia rispondere. Voi mangiate il salame con la nutella o solo io ho dei problemi? - juperikizi : ho fame, ho voglia di Nutella ma non posso mangiarla perché sto male di stomaco e domani ho un esame -