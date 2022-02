Vito Coppola: età, fidanzata e vita privata del ballerino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi è Vito Coppola: ballerino fin dall’infanzia, ha conquistato prima il mondo e poi l’Italia con il programma Ballando con le Stelle. Nel 2022 è entrato nel cast de Il Cantante Mascherato con un ruolo particolare. Vito Coppola: età e vita privata Vito Coppola è un ballerino di origini salernitane, nasce ad Eboli, piccola cittadina in provincia di Salerno, nel 1992. La sua primissima scuola è stata la Roland’s School di Agropoli (scuola di proprietà dei suoi zii). Nella sua carriera di ballerino è presente anche nell’albo d’oro della Fids, Coppola si è confermato undici volte campione italiano e figura tra i primi atleti nella classifica mondiale. Vito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi èfin dall’infanzia, ha conquistato prima il mondo e poi l’Italia con il programma Ballando con le Stelle. Nel 2022 è entrato nel cast de Il Cantante Mascherato con un ruolo particolare.: età eè undi origini salernitane, nasce ad Eboli, piccola cittadina in provincia di Salerno, nel 1992. La sua primissima scuola è stata la Roland’s School di Agropoli (scuola di proprietà dei suoi zii). Nella sua carriera diè presente anche nell’albo d’oro della Fids,si è confermato undici volte campione italiano e figura tra i primi atleti nella classifica mondiale....

Advertising

Erica94553798 : #IlCantanteMascherato stasera ci sono boni @SimoneDeep @Vito__Coppola - PasqualeMarro : #Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme: ecco dove - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, il ritorno insieme degli ex: succede tutto in diretta tv - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme: il merito è tutto di Milly Carlucci - euxjt99 : RT @Prisci_volley: In bocca al lupo amori questa nuova avventura????Domani alle 21.25 su Rai 1 il cantante mascherato??@ARISA_OFFICIAL @Vito_… -