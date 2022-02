Trono over, un cavaliere si dichiara a Gemma: “Sei tu la donna giusta” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Che sia giunto anche per Gemma Galgani il momento di essere amata da un uomo che ha occhi solo per lei? Così sembrerebbe dalla lettera che l‘ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne Giuseppe La Spisa ha scritto a Gemma Galgani tramite il settimanale Novella 2000. L’uomo, infatti, si è detto molto preso dalla dama di punta del talk show di Maria De Filippi, che ha definito senza mezzi termini la donna giusta, nonché il suo sogno. Uomini e Donne, registrazione 9 febbraio: colpo di scena nel Trono di Matteo Dalle anticipazioni sappiamo che Matteo Ranieri si è trovato a fronteggiare una situazione rara per un tronista, mentre Gemma fa ancora ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Che sia giunto anche perGalgani il momento di essere amata da un uomo che ha occhi solo per lei? Così sembrerebbe dalla lettera che l‘exdeldi Uomini e Donne Giuseppe La Spisa ha scritto aGalgani tramite il settimanale Novella 2000. L’uomo, infatti, si è detto molto preso dalla dama di punta del talk show di Maria De Filippi, che ha definito senza mezzi termini la, nonché il suo sogno. Uomini e Donne, registrazione 9 febbraio: colpo di scena neldi Matteo Dalle anticipazioni sappiamo che Matteo Ranieri si è trovato a fronteggiare una situazione rara per un tronista, mentrefa ancora ...

