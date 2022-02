Stoltenberg: ‘007 russi in Ucraina, c’è rischio di golpe (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bruxelles: Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito che vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa dato che il numero delle truppe ai confini dell’Ucraina “salgono” e i tempi di reazione di un eventuale attacco “scendono”. Ma il capo dell’Alleanza ha anche avvertito che il pericolo non è confinato a una “piena invasione militare” bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”. Stoltenberg – in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza – ha sottolineato l’alto numero di agenti d’intelligence russi presenti in Ucraina. “Il Mar Nero è d’importanza strategica per la Nato, la sicurezza in quest’area coinvolge tre Paesi membri e due Paesi partner, come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bruxelles: Il segretario generale della Nato, Jens, ha ribadito che vi è unreale di un conflitto armato in Europa dato che il numero delle truppe ai confini dell’“salgono” e i tempi di reazione di un eventuale attacco “scendono”. Ma il capo dell’Alleanza ha anche avvertito che il pericolo non è confinato a una “piena invasione militare” bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”.– in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza – ha sottolineato l’alto numero di agenti d’intelligencepresenti in. “Il Mar Nero è d’importanza strategica per la Nato, la sicurezza in quest’area coinvolge tre Paesi membri e due Paesi partner, come ...

Advertising

voceditalia : Stoltenberg, ‘007 russi in Ucraina, c’è rischio di golpe’ - Vincenz01187115 : RT @Vincenz01187115: Stoltenberg, '007 russi in Ucraina, c'è rischio di golpe' - Ultima Ora - ANSA - Vincenz01187115 : Stoltenberg, '007 russi in Ucraina, c'è rischio di golpe' - Ultima Ora - ANSA - ansaeuropa : 'Il pericolo non è confinato a una piena invasione militare ma include azioni ibride comprese quelle 'cibernetiche… - telodogratis : Stoltenberg, ‘007 russi in Ucraina, c’è rischio di golpe’ -