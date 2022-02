Stefano, un'ora e mezzo "prigioniero" di un macchinario: «Non ho più il braccio, ma potevo morire» (Di venerdì 11 febbraio 2022) «All’improvviso i rulli della pressa bloccano la mia mano destra e cominciano a trascinarsi dentro tutto il braccio – racconta De Bartolomeo – . Ricordo che gridavo, ma nessuno poteva sentirmi». Oggi porta la sua vicenda nelle scuole per spiegare l'importanza della sicurezza sul lavoro Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 11 febbraio 2022) «All’improvviso i rulli della pressa bloccano la mia mano destra e cominciano a trascinarsi dentro tutto il– racconta De Bartolomeo – . Ricordo che gridavo, ma nessuno poteva sentirmi». Oggi porta la sua vicenda nelle scuole per spiegare l'importanza della sicurezza sul lavoro

Advertising

fatuciuccio : @Misurelli77 @STEFANO_MISCHIA Ora anche a me - Carlita77011719 : RT @TorinodaScoprir: All'ora blu, le luci della città e la Mole Antonelliana si specchiano nelle acque della Dora Riparia, in un meraviglio… - sportli26181512 : Milan-Sampdoria, ecco il bilancio di Pioli nelle sfide contro Giampaolo: Domenica all’ora di pranzo il Milan di Ste… - stefano_romani : @boni_castellane Quel che potevamo abbiamo fatto da almeno 10 anni. Tra l’altro rendono di più e con meno rischi. Per ora. - stefano_zz : @Giulio_Firenze se guardi al fvg magari sì. Ma il focus è sul centro del nordest cioè veneto e trentino e i modelli… -